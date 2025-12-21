Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що відбувається на Сумщині?

20 грудня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не досягли підтвердженого прогресу.

ISW не спостерігала повідомлень про активність на цій ділянці кордону з моменту боїв наприкінці літа 2025 року поблизу Демидівки Бєлгородської області (на північний захід від Високого),

– йдеться у звіті.

Пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" також додав, що масштаби поновлення російської активності в цьому районі досі незрозумілі.

Зазначається, що 19 та 20 грудня російські війська атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Андріївки, Кіндратівки та Варачиного, а також на південний схід від обласного центру поблизу Високого.

Водночас росіяни стверджували, що українські війська контратакували поблизу Олексіївки.

Російський "воєнкор", пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, також заявив про важкі втрати угруповання російських військ, що діють поблизу Безсалівки. Це сталося після того, як командир відправив їх зайняти вітрозахисну смугу, оскільки вважав, що вона вільна від українських військ.

За словами "воєнкора", російські війська в цьому районі не можуть своєчасно здійснювати евакуацію та не проводили ротації протягом місяців.

