Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Читайте также СМИ пишут, что россияне вывезли людей из села в Сумской области: что говорят в ОВА

Что происходит на Сумщине?

20 декабря российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного прогресса.

ISW не наблюдала сообщений об активности на этом участке границы с момента боев в конце лета 2025 года вблизи Демидовки Белгородской области (к северо-западу от Высокого),

– говорится в отчете.

Связанный с Кремлем российский "военкор" также добавил, что масштабы возобновления российской активности в этом районе до сих пор непонятны.

Отмечается, что 19 и 20 декабря российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Андреевки, Кондратовки и Варачино, а также на юго-восток от областного центра вблизи Высокого.

В то же время россияне утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Алексеевки.

Российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, также заявил о тяжелых потерях группировки российских войск, действующих вблизи Бессаловки. Это произошло после того, как командир отправил их занять ветрозащитную полосу, поскольку считал, что она свободна от украинских войск.

По словам "военкора", российские войска в этом районе не могут своевременно осуществлять эвакуацию и не проводили ротации в течение месяцев.

Россияне похитили более 50 гражданских: детали