В результате аварии погибли двое работников аэропорта, которые находились в автомобиле, – одного вытащили уже мертвым из воды, а другой умер в больнице. Все четверо членов экипажа самолета спаслись, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно об аварии в аэропорту Гонконга?

Самолет принадлежал турецкому грузовому перевозчику ACT Airlines и выполнял рейс от имени компании Emirates, сообщили в заявлении авиакомпании из Дубая.

Причины аварии сейчас выясняются. Среди версий рассматривают погодные условия, состояние взлетной полосы, техническое состояние самолета и действия экипажа.

В аэропорту утверждают, что патрульный автомобиль охраны двигался вдоль дороги за пределами взлетной полосы в привычной зоне патрулирования и "точно не выезжал на полосу". Самолет внезапно резко повернул налево после приземления, прежде чем врезаться в автомобиль.

Сервис FlightRadar24 сообщил, что самолету, который попал в аварию, было 32 года, и ранее он использовался как пассажирский, а затем был переоборудован в грузовой.

Администрация аэропорта окажет помощь семьям погибших. Один из них работал в аэропорту 12 лет, другой – 7 лет. Это самая смертельная авиакатастрофа в Гонконге с 1999 года, когда самолет China Airlines разбился во время посадки. Тогда погибли трое из 315 человек на борту.

Грузовой самолет оказался на воде: смотрите видео

