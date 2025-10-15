Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Шона Парнелла.
Почему самолет Хегсета экстренно посадили и он не долетел до США?
Официально причину экстренной посадки уже объяснили. Это была трещина на лобовом стекле судна.
"Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все на борту, включая министра, в безопасности", – сообщил представитель Пентагона и помощник Хегсета по вопросам общественных отношений Шон Парнелл.
Инцидент произошел после встречи министров обороны стран НАТО, в которой участвовал Хегсет. Она состоялась в Бельгии.
Сам министр войны уже отреагировал на произошедшее. Он перепостил сообщение Парнелла и добавил:
Все хорошо. Слава Богу. Продолжайте!
Никаких других подробностей пока не известно.
Что пишут в СМИ об инциденте с самолетом Хегсета?
СМИ приводят карту возможного маршрута Хегсета. Заметно, что министр вылетел из Бельгии, но развернулся у берегов Соединенного Королевства, сев неподалеку Кембриджа.
Хегсет не долетел до США и развернулся возле Великобритании
Также СМИ указывают: самолет SAM 153, на борту которого был Хэгсет, объявил чрезвычайную ситуацию (#7700) и развернулся над Атлантическим океаном. Он приземлился на базе ВВС Великобритании в Милденхолле. Самолет C-17, который сопровождал Хегсета в Бельгию, также изменил курс на Милденхолл.
"Громадське" привело данные, что Boeing C-32A, на котором, предположительно, и был Хегсет, снизил высоту до 3000 метров над Атлантическим океаном перед тем, как повернуть в сторону Великобритании.
Fox News предположили, что могла произойти разгерметизация салона. И указали, что 3000 метров, до которой снизился самолет Хегсета, – стандартная аварийная высота.
Интересно! Американские журналисты напомнили, что это не первый случай с самолетами, которые перевозят официальных лиц государства. Fox News привели пример, как около месяца назад супруги Трампов в Великобритании были вынуждены пересесть с Marine One на вспомогательный вертолет из-за "гидравлической проблемы".
А BBC вспомнили историю, как в феврале 2025-го самолет с государственным секретарем США Марком Рубио вернулся из-за трещины в окне кабины пилотов.
Что Хегсет заявил в Бельгии 15 октября?
Министр войны выступил на заседании "Рамштайн".