Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Шона Парнелла.

Чому літак Гегсета екстрено посадили і він не долетів до США?

Офіційно причину екстреної посадки вже пояснили. Це була тріщина на лобовому склі судна.

"Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включаючи міністра, у безпеці", – повідомив речник Пентагону і помічник Гегсета з питань громадських відносин Шон Парнелл.

Інцидент стався після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, в якій брав участь Гегсет. Вона відбулася в Бельгії.

Сам міністр війни уже відреагував на подію. Він перепостив допис Парнелла і додав:

Все добре. Слава Богу. Продовжуйте!

Жодних інших подробиць поки не відомо.

Що пишуть у ЗМІ про інцидент з літаком Гегсета?

ЗМІ наводять карту можливого маршруту Гегсета. Помітно, що міністр вилетів з Бельгії, але розвернувся біля берегів Сполученого Королівства, сівши неподалік Кембриджа.



Гегсет не долетів до США і розвернувся біля Великої Британії / Фото з соцмереж

Також ЗМІ вказують: літак SAM 153, на борту якого був Гегсет, оголосив надзвичайну ситуацію (#7700) і розвернувся над Атлантичним океаном. Він приземлився на базі ВПС Великої Британії в Мілденхоллі. Літак C-17, який супроводжував Гегсета до Бельгії, також змінив курс на Мілденхолл.

Показуємо авіабазу Мілденхолл Військово-повітряних сил Великої Британії на карті Європи

"Громадське" навело дані, що Boeing C-32A, на якому, імовірно, і був Гегсет, знизив висоту до 3000 метрів над Атлантичним океаном перед тим, як повернути в бік Великої Британії.