Дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу прокоментував те, що з американського бюджету для України залишилося лише 500 мільйонів доларів, тому реальних можливостей для значних рішень щодо озброєння немає. І оскільки Трамп зацікавлений у швидкому завершенні війни, розмова, найімовірніше, повторить літній контекст без нових результатів.

Про що не говорять у Зеленського?

Дипломата турбує відсутність прозорості щодо цілей та порядку денного української делегації у поїздці до Вашингтона.

Спочатку візит анонсували як поїздку керівника Офісу Президента з урядовою підтримкою, про що свідчило залучення прем'єр-міністра Юлії Свириденко. Потім несподівано з'явилася інформація про участь самого президента Зеленського. Те, що їде президент – це означає, що американська сторона готова до серйозної розмови.

Я не знаю, з якою програмою та пропозиціями їде українська делегація. І це свідчить про недостатню увагу українських журналістів, експертів із зовнішньої політики та громадськості до підзвітності власної влади у критично важливих міжнародних переговорах,

– наголосив Чалий.

Залишається незрозумілим, чи заплановані засідання українсько-американських робочих груп та двосторонніх органів – зокрема, групи зі стратегічного партнерства, енергетичної ради, торговельної комісії.

Існують чинні механізми співпраці, які потребують розвитку: питання експортного контролю, виконання чинних угод, реалізація положень Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США – документа, який ніхто офіційно не скасовував і який передбачає широкий спектр двосторонньої взаємодії.

Чого чекати від зустрічі Зеленського з Трампом?

Загальні напрямки переговорів відомі та регулярно озвучують на офіційному рівні:

військова допомога,

санкції проти Росії,

політична ізоляція агресора,

майбутнє відновлення України (хоча, на його думку, детально говорити про це ще зарано),

компенсації для України

звільнення полонених.

Усі ці елементи присутні у формулі миру президента Зеленського.

Однак експерт підкреслив необхідність конкретизації під цю зустріч та звертає увагу на незакрите питання ядерної безпеки. Він сумнівається щодо реальної новизни угод про українські корисні копалини.

"Для пропозицій уже запізно. З 1 листопада в американському бюджеті для України залишилося лише 500 мільйонів доларів – цього вистачить максимум на половину батареї Patriot, і більше нічого. Раніше пакети допомоги сягали 40 мільярдів доларів", – наголосив Чалий.

За таких обставин мало можливостей для значних рішень щодо озброєння. І надто оптимістичними є сподівання про продаж безпілотних літальних апаратів на 50 мільярдів доларів. Реалістичніший сценарій – американці придбають технологію, а Україна отримуватиме певний відсоток від виробництва через роялті або за іншими умовами за кожний зразок. Але прямих закупівель БПЛА на 50 мільярдів не буде.

США заявили, що більше не постачатимуть зброю безпосередньо, а Європа має купувати та передавати її Україні. Ми не доклали жодних політичних зусиль чи спроб змінити цю ситуацію,

– пояснив дипломат.

Трампа цікавить якнайшвидше зупинити війну. Точно не буде обговорення того, на яку суму і які типи озброєнь постачати Україні наступного року. Розмова йтиме про те, як швидше "закруглити" ситуацію. Для України ж критично важливе базове рішення, щоб війна не відновилася згодом, щоб були компенсації та звільнення полонених.

"Розмова, найімовірніше, йтиме в тому ж контексті, що й влітку. Якщо у Вашингтоні почують якісь нові ідеї та рішення, це буде чудово. Нагадую, що з попередньої поїздки до Вашингтона привезли "рівно нуль" результатів", – підсумував посол України в США у 2015-2019 роках.

