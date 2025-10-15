Главные заявления натовских министров обороны, генерального секретаря Альянса и анонсы о помощи Украине – читайте в хронологии 24 Канала.
К теме Альянс планирует усилить ответ на агрессию России во время встречи в Брюсселе, – Гили
Какие заявления делали министры обороны НАТО в Брюсселе?
Об этом в штаб-квартире НАТО заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. По его словам, средства направят на производство разведывательных и ударных дронов. Несколько дней назад я объявил о 200 миллионах поддержки. Сегодня я сообщу о еще одном пакете на 90 миллионов евро, Министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО объяснил, что получение его страной новых истребителей F-35 не означает, что передача F-16 Украине состоится мгновенно. F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это занимает месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину. Но все F-16, которые мы обещали, – они все будут в вашей стране. Здесь нет никаких сомнений, По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, страны НАТО действительно обсуждают новые правила, которые бы позволили легче сбивать российские самолеты и дроны в случае нарушения ими воздушного пространства Альянса. Речь идет также и о противодействии кораблям и тому подобное. Так, одна из тем обсуждения – это как мы можем эффективнее реагировать на дроны и быть более гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда. И это также касается правил. У некоторых стран есть собственные правила. В Бельгии – нет. Мы полностью интегрированы в НАТО. Поэтому для нас решение принимает офицер НАТО. Но есть страны со своими правилами – например, Польша, и многие другие. Это также вопрос суверенитета, поэтому обсуждение непростое, Стратегическая дилемма – это не меньше войны или больше войны. Стратегическая дилемма – это больше боли или меньше боли. Поэтому пока Россия не почувствует, что она испытывает последствия из-за своей агрессивной войны, которая подрывает ее способность расширять свою военную мощь, до тех пор все остальное – только разговоры, Министр обороны США Пит Хегсет на совместном выступлении с Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе выразил ожидания, что больше стран сделают еще больше пожертвований в инициативу PURL и будут покупать больше, чтобы обеспечить Украину и привести этот конфликт к мирному завершению. Я также хочу отметить – это исторический момент и для многих других вещей, которые происходят благодаря тому, что президент смог сделать в Газе и на всем Ближнем Востоке. Я думаю, что мир видит, что мы имеем президента мира, который стремится к этому миру, поддерживая тех, кто стоит вместе с Соединенными Штатами и выступает за мир – именно это мы увидели там. И я надеюсь, что мы сможем увидеть то же самое в Украине. Итак, это является фокусом наших усилий, Министр обороны Пол Йонсон на вопрос о сбитии российских дронов отметил, что если кто-то вторгается в шведское воздушное пространство, страна будет защищать свою территорию. И это полномочия пилота или командира надводного судна – принимать решение. И это хорошо, и мы хотели бы, чтобы эта модель также вдохновляла других действовать так же. У нас сильные и четкие правила ведения боя, Он также отметил, что в рамках Альянса есть пространство для совершенствования, и он также знает, что главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе работает над этим очень тесно. О присоединении к PURL заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен перед встречей министров обороны страны НАТО в Брюсселе. Также он сказал, что на этой неделе будет пакет помощи для Украины от Финляндии. По его словам, очень важно, чтобы Украина получала американское оружие. Этот вопрос сегодня не обсуждается, потому что он является двусторонним. То есть некоторые страны хотят или не хотят поставлять это Украине. Но это не на повестке дня сегодня, Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО, Он отметил, что НАТО учится у Украины по противодействию враждебным целям. "Но если посмотреть на случаи в Польше и Эстонии – мы действовали именно так, как вы от нас ожидаете: если дрон представлял угрозу, его сбивали; если самолет МиГ-31 вошел в воздушное пространство Эстонии – мы оценили, что угрозы не было, и его вывели за пределы пространства итальянские F-35. Именно так мы тренируемся и готовимся", – отметил Рютте. На вопрос, может ли страна-член НАТО сама принимать решение о сбивании дронов, Марк Рютте сказал, что может.
Нидерланды готовят пакет военной поддержки для Украины на 90 млн евро
– сказал он.
Все F-16, которые мы обещали, прибудут в Украину, – министр обороны Бельгии
– заявил он.
Бельгия подтвердила, что НАТО обсуждает упрощение процесса сбивания дронов и самолетов РФ
– сказал он.
Россия постоянно создает стратегические дилеммы для НАТО, министр обороны Литвы
– объяснила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
США ожидают, что союзники будут покупать больше оружия для Украины, глава Пентагона
– добавил Хегсет.
В Швеции ответили, будут ли сбивать российские дроны, если те залетят на их территорию
– пояснил глава шведского Минобороны.
Финляндия присоединится к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины
Рютте ответил, пришло ли время, чтобы Украина получила дальнобойные наступательные ракеты
– сказал генсек НАТО.
Рютте обратился к россиянам относительно дронов в небе стран-членов Альянса
– сказал генсек НАТО.
Об этом в штаб-квартире НАТО заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. По его словам, средства направят на производство разведывательных и ударных дронов.
Несколько дней назад я объявил о 200 миллионах поддержки. Сегодня я сообщу о еще одном пакете на 90 миллионов евро,
Министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО объяснил, что получение его страной новых истребителей F-35 не означает, что передача F-16 Украине состоится мгновенно.
F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это занимает месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину. Но все F-16, которые мы обещали, – они все будут в вашей стране. Здесь нет никаких сомнений,
По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, страны НАТО действительно обсуждают новые правила, которые бы позволили легче сбивать российские самолеты и дроны в случае нарушения ими воздушного пространства Альянса. Речь идет также и о противодействии кораблям и тому подобное.
Так, одна из тем обсуждения – это как мы можем эффективнее реагировать на дроны и быть более гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда. И это также касается правил. У некоторых стран есть собственные правила. В Бельгии – нет. Мы полностью интегрированы в НАТО. Поэтому для нас решение принимает офицер НАТО. Но есть страны со своими правилами – например, Польша, и многие другие. Это также вопрос суверенитета, поэтому обсуждение непростое,
Стратегическая дилемма – это не меньше войны или больше войны. Стратегическая дилемма – это больше боли или меньше боли. Поэтому пока Россия не почувствует, что она испытывает последствия из-за своей агрессивной войны, которая подрывает ее способность расширять свою военную мощь, до тех пор все остальное – только разговоры,
Министр обороны США Пит Хегсет на совместном выступлении с Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе выразил ожидания, что больше стран сделают еще больше пожертвований в инициативу PURL и будут покупать больше, чтобы обеспечить Украину и привести этот конфликт к мирному завершению.
Я также хочу отметить – это исторический момент и для многих других вещей, которые происходят благодаря тому, что президент смог сделать в Газе и на всем Ближнем Востоке. Я думаю, что мир видит, что мы имеем президента мира, который стремится к этому миру, поддерживая тех, кто стоит вместе с Соединенными Штатами и выступает за мир – именно это мы увидели там. И я надеюсь, что мы сможем увидеть то же самое в Украине. Итак, это является фокусом наших усилий,
Министр обороны Пол Йонсон на вопрос о сбитии российских дронов отметил, что если кто-то вторгается в шведское воздушное пространство, страна будет защищать свою территорию.
И это полномочия пилота или командира надводного судна – принимать решение. И это хорошо, и мы хотели бы, чтобы эта модель также вдохновляла других действовать так же. У нас сильные и четкие правила ведения боя,
Он также отметил, что в рамках Альянса есть пространство для совершенствования, и он также знает, что главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе работает над этим очень тесно.
О присоединении к PURL заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен перед встречей министров обороны страны НАТО в Брюсселе. Также он сказал, что на этой неделе будет пакет помощи для Украины от Финляндии.
По его словам, очень важно, чтобы Украина получала американское оружие.
Этот вопрос сегодня не обсуждается, потому что он является двусторонним. То есть некоторые страны хотят или не хотят поставлять это Украине. Но это не на повестке дня сегодня,
Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО,
Он отметил, что НАТО учится у Украины по противодействию враждебным целям.
"Но если посмотреть на случаи в Польше и Эстонии – мы действовали именно так, как вы от нас ожидаете: если дрон представлял угрозу, его сбивали; если самолет МиГ-31 вошел в воздушное пространство Эстонии – мы оценили, что угрозы не было, и его вывели за пределы пространства итальянские F-35. Именно так мы тренируемся и готовимся", – отметил Рютте.
На вопрос, может ли страна-член НАТО сама принимать решение о сбивании дронов, Марк Рютте сказал, что может.