О таком решении заявил министр обороны Великобритании Джон Гили в начале заседания руководителей оборонных структур стран НАТО. Об этом сообщает 24 канал.

Почему Альянс собирается в Брюсселе?

Джон Гили говорит, что страны НАТО имеют целью укрепить противодействие агрессии России. А вторжение Путина на территорию стран-союзников НАТО является безрассудным, опасным и абсолютно недопустимым.

Министр также отметил, что не имеет значения, были ли эти действия России преднамеренными, Путин все равно следит за реакцией Запада.

Если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать. Мы должны ответить на его эскалацию нашей силой. Поэтому сегодня мы усиливаемся вместе,

– добавил он.

Гили отметил, что Великобритания и в дальнейшем будет продолжать миссию НАТО Eastern Sentry, а ее истребители будут оставаться контролировать воздушное пространство Польши до конца 2025 года.

Великобритания наращивает производство дронов для Украины и только в этом году передала около 100 тысяч беспилотников. А также совместно с Украиной разрабатывает современные, усовершенствованные перехватчики БпЛА.

Что известно о помощи Украине от Британии?