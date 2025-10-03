Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Новая эра дальнобойных ударов по России

Как рассказали источники издания, администрация Трампа сейчас призывает союзников по НАТО усилить поддержку Украины в разведке. Великобритания уже помогает Киеву в планировании отдельных дальнобойных ударов по России.

Кроме того, FT пишет, что непосредственно США готовятся передать Украине новые разведданные по дальнобойным ударам. Они могут помочь Киеву точнее определять позиции российской ПВО и планировать маршруты ударов, повышая эффективность имеющихся дронов и ракет, а также использовать любое новое дальнобойное оружие, которое Вашингтон позволит продавать союзникам по НАТО для передачи Киеву.

Ранее США предоставили Украине ракеты HIMARS и ATACMS, которые способны поражать объекты внутри России, однако их запасы ограничены, а использование долговременных ударов пока происходит редко, добавили в издании.

Как США изменили подход к ударам по России?