Зачем Украине разведывательные данные от США, если у нас есть своя разведка?

Крылатая ракета Tomahawk использует системы TERCOM и DSMAC, с помощью которых понимает, куда лететь.

Система TERCOM работает только с теми участками местности, где отчетливый рельеф. В память ракеты закладывают "слепки" карты высот в контрольных районах. Ракета измеряет высотомером перепад высот и сравнивает его с эталоном. DSMAC помогает летать над степью или пустыней – в этой системе в память ракеты закладывают "слепки" не высот, а изображение местности.

Чтобы эти системы работали, нужна высокоточная карта высот территории России. Единственным источником такой информации является США, о чем известно уже со времен запросов ударов Storm Shadow по территории РФ, потому что, как оказалось, такого объема информации нет даже в Великобритании. Во-вторых, актуальные спутниковые снимки территории РФ в том "формате", который умеет "читать" Tomahawk, и это точно только можно взять в США,

– объяснили аналитики.

Кроме этого, в США есть специальные зашифрованные сигналы от спутников, которые нельзя заглушить – некий "военный" GPS. К счастью, поставки крылатых ракет с "военным" GPS в Украину уже согласованы – с ним идут крылатые ракеты по программе ERAM.

Справка. ERAM – это ракеты, защищенные от действия РЭБ.

Наконец, Америка благодаря спутникам и другим средствам знает, где размещена российская ПВО. Имея эти данные, можно проложить обходной путь для ракет.

"В целом, когда речь идет о разведданных от США для ударов крылатыми ракетами по России, с огромной долей вероятности, имеются в виду не координаты целей, а высокоточные карты и изображения в формате, который используется в американских крылатых ракетах для систем TERCOM и DSMAC", – подытожили Defense Express.

Получит ли Украина "томагавки"?