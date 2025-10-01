Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, с политической точки зрения ракеты Tomahawk были бы своеобразным оружием сдерживания. Ее можно считать своеобразным заменителем ядерного оружия. Конечно, только в определенном смысле.
Получит ли Украина ракеты Tomahawk?
Как отметил Чаленко, Украина вряд ли использовала бы эти ракеты против России в случае получения. Но если враг пошел бы на еще большую эскалацию – против него полетели бы эти ракеты.
Недавно Tomahawk прекрасно себя продемонстрировали во время атаки Соединенных Штатов. ПВО российского производства не смогло ничего сделать против американских ракет.
С точки зрения политики это было бы серьезным усилением позиции Украины. Сейчас я считаю, что теоретически возможность передачи этих ракет присутствует,
– отметил Чаленко.
Ракеты Tomahawk: коротко
- Недавно Владимир Зеленский обсуждал с Дональдом Трампом специальное соглашение. Украина готова закупить у США оружия на 90 миллиардов долларов.
- Тогда же была информация, что Украина попросила эти ракеты. В конце концов все будет решать Дональд Трамп.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что ситуация с ракетами Tomahawk является информационным троллингом Кремля. Реализовать все на практике довольно сложно.