Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, з політичної точки зору ракети Tomahawk були б своєрідною зброєю стримування. Її можна вважати своєрідним замінником ядерної зброї. Звісно, лише в певному сенсі.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?

Як наголосив Чаленко, Україна навряд чи використала ці ракети проти Росії в разі отримання. Але якщо ворог пішов би на ще більшу ескалацію – проти нього полетіли б ці ракети.

Нещодавно Tomahawk прекрасно себе продемонстрували під час атаки Сполучених Штатів. ППО російського виробництва не змогло нічого зробити проти американських ракет.

З точки зору політики це було б серйозним підсиленням позиції України. Наразі я вважаю, що теоретично можливість передачі цих ракет присутня,

– зазначив Чаленко.

Ракети Tomahawk: коротко