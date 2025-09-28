За словами президента України, він передав Трампу список озброєння на суму 90 мільярдів доларів, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

Що відомо про велику угоду щодо зброї між США та Україною?

Глава держави розповів, що українські посадовці у жовтні проведуть з американцями технічні переговори щодо закупівлі зброї та окремої угоди щодо виробництва дронів.

Крім того, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наступного місяця зустрінеться з американськими посадовцями для обговорення потенційних американських проєктів в Україні в межах спільного інвестиційного фонду.

Зеленський уточнив, що на зустрічі із Трампом він поділився "певним баченням того, що можна зробити" у відповідь на дії Росії у війні проти України.

Також президент наголосив, що Україна готова до укладання зі США окремих угод щодо певних видів озброєння, зокрема систем великої дальності. Більше деталей Зеленський надавати відмовився.

Раніше ЗМІ писали, що на зустрічі із Трампом Володимир Зеленський попросив його надати Україні ракети Tomahawk дальністю понад 1500 кілометрів.

До слова, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу висловив сумнів, що Київ зможе отримати далекобійні ракети від США найближчим часом. Він назвав цю історію "політичною грою", схожою на ту, що було навколо німецьких ракет Taurus.

