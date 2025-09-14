Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал данського суспільного мовника DR.

Що відомо про скандал навколо будівництва заводу Fire Point?

У Данії ухвалили спеціальний закон, який дозволяє уряду скасовувати інші норми та навіть обмежувати право громадян на скарги, якщо проєкт пов'язаний із потребами національної безпеки або надзвичайними ситуаціями цивільного характеру.

Данський уряд планує скористатися цим правом, щоб якнайшвидше запустити завод Fire Point, який вироблятиме тверде ракетне паливо, біля авіабази Скрідструп.

Згідно з розпорядженням, яке Датське управління з питань бізнесу надіслало на консультації, у країні свідомо проігнорують понад 20 законів і правил, аби пришвидшити будівництво цього підприємства. Більшість із цих законів стосуються норм будівництва та екології.

Головний юридичний консультант аналітичного центру Justitia Крістоффер Бадсе пояснив, що українську компанію Fire Point тимчасово звільнять від дії правил, що стосуються контролю ризиків великих аварій із небезпечними речовинами.

А професор Копенгагенського університету Міхаель Гьотце заявив, що така практика "відходу від верховенства права" викликає питання, чи стане це нормою, чи залишиться винятковою ситуацією.

Що саме дозволяє закон, який ухвалив данський уряд?

Новий закон дозволяє уряду відступати від чинних актів, зокрема:

Закону про довкілля,

Закону про планування,

Закону про охорону природи.

Документ також передбачає можливість примусового викупу землі для реалізації будівельних проєктів.

Окрім цього, він спрощує створення заводів для українських виробників зброї та полегшує будівництво казарм. Закон діятиме до кінця 2028 року.

Його ухвалення підтримали уряд SVM, Данські демократи, SF, Ліберальний альянс, Консерватори, DF та Данські соціал-демократи.

Прийняття закону також означає, що певний час підприємство Fire Point зможе працювати без обов'язкового дотримання всіх вимог, спрямованих на запобігання масштабним аваріям та мінімізацію їхніх наслідків для людей і довкілля.

У Данському управлінні з питань бізнесу пояснили DR, що для швидкого зведення заводу потрібні винятки з низки правил. Йдеться про ті сфери, де формальні дозволи та бюрократичні процедури можуть затримати запуск проєкту. Водночас там наголосили: усі законодавчі та суттєві вимоги залишаються чинними.

Також в управлінні зазначили, що компанія Fire Point згодом повинна буде повністю відповідати стандартним нормам, які діють для цього бізнесу.

Влада планує постійно контролювати процес, співпрацювати з українською компанією та шукати практичні рішення, аби забезпечити дотримання вимог безпеки, охорони здоров'я й захисту довкілля.

Що виробляє компанія Fire Point та чим відома?