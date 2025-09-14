Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал датского общественного вещателя DR.

Что известно о скандале вокруг строительства завода Fire Point?

В Дании приняли специальный закон, который позволяет правительству отменять другие нормы и даже ограничивать право граждан на жалобы, если проект связан с потребностями национальной безопасности или чрезвычайными ситуациями гражданского характера.

Датское правительство планирует воспользоваться этим правом, чтобы как можно быстрее запустить завод Fire Point, который будет производить твердое ракетное топливо, возле авиабазы Скридструп.

Согласно распоряжению, которое Датское управление по вопросам бизнеса направило на консультации, в стране сознательно проигнорируют более 20 законов и правил, чтобы ускорить строительство этого предприятия. Большинство из этих законов касаются норм строительства и экологии.

Главный юридический консультант аналитического центра Justitia Кристоффер Бадсе объяснил, что украинскую компанию Fire Point временно освободят от действия правил, касающихся контроля рисков крупных аварий с опасными веществами.

А профессор Копенгагенского университета Михаэль Гетце заявил, что такая практика "отхода от верховенства права" вызывает вопрос, станет ли это нормой, или останется исключительной ситуацией.

Что именно позволяет закон, который приняло датское правительство?

Новый закон позволяет правительству отступать от действующих актов, в частности:

Закона об окружающей среде,

Закона о планировании,

Закона об охране природы.

Документ также предусматривает возможность принудительного выкупа земли для реализации строительных проектов.

Кроме этого, он упрощает создание заводов для украинских производителей оружия и облегчает строительство казарм. Закон будет действовать до конца 2028 года.

Его принятие поддержали правительство SVM, Датские демократы, SF, Либеральный альянс, Консерваторы, DF и Датские социал-демократы.

Принятие закона также означает, что определенное время предприятие Fire Point сможет работать без обязательного соблюдения всех требований, направленных на предотвращение масштабных аварий и минимизацию их последствий для людей и окружающей среды.

В Датском управлении по вопросам бизнеса объяснили DR, что для быстрого возведения завода нужны исключения из ряда правил. Речь идет о тех сферах, где формальные разрешения и бюрократические процедуры могут задержать запуск проекта. В то же время там отметили: все законодательные и существенные требования остаются в силе.

Также в управлении отметили, что компания Fire Point впоследствии должна будет полностью соответствовать стандартным нормам, которые действуют для этого бизнеса.

Власти планируют постоянно контролировать процесс, сотрудничать с украинской компанией и искать практические решения, чтобы обеспечить соблюдение требований безопасности, охраны здоровья и защиты окружающей среды.

Что производит компания Fire Point и чем известна?