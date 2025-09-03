FPRT открывает завод в Дании?

Об этом сообщает Danmarks Radio со ссылкой на конфиденциальное письмо, информирует 24 Канал. Отмечают, что завод разместят рядом с авиабазой Скридструп, где дислоцируются истребители F-35 Королевских военно-воздушных сил Дании.

Смотрите также Не только HIMARS: Польша и Южная Корея запустят производство дальнобойных ракет

Справочно. Компания FPRT была основана Fire Point, разработчиком украинской крылатой ракеты ""Фламинго". Для этой ракеты используется именно твердое ракетное топливо, которое быстро воспламеняется, обеспечивает стабильное горение и не требует заправки непосредственно перед запуском. Такая технология является удобной для хранения и эксплуатации по сравнению с жидким топливом.

Что известно о старте строительства завода?

По данным издания, FPRT уже получила датский номер CVR и создала собственный вебсайт, где описывает масштабный проект по строительству современных производственных мощностей в городе Военси.

На сайте компании указано, что испытания и квалификационные тесты будут проводиться на специализированных объектах вне завода, а деятельность направлена на поддержку программ, жизненно важных для национальной обороны Дании.

Что этому предшествовало?