Что будут производить на новом заводе?

На совместном предприятии будут выпускать ракеты CGR-080 для польских систем Homar-K, которые созданы на базе южнокорейских установок K239 Chunmoo, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Польши.

Соглашение компании торжественно подписали на оборонной выставке MSPO, проходящей в городе Кельце.

Присутствующий на церемонии глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал ее "одним из важнейших событий нынешней выставки".

Его поддержал и заместитель министра обороны Южной Кореи Хюнки Чо.

Пусковые установки K239 Chunmoo являются одними из флагманских оборонных продуктов Южной Кореи. Будущее сотрудничество с Польшей углубится в разработке подобных систем

– отметил Чо.

Согласно договору, корейская компания будет иметь 51% акций нового завода, польская – 49%. Однако пока расположение предприятия держат в секрете.

Известно, что компании планируют в целом инвестировать в него около 235 миллионов евро.

На заводе трудоустроят до 200 человек.

Поставки первых партий ракет планируют осуществить уже в 2028 году.

Изготовленные на заводе ракеты будет получать польская армия для установок Homar-K и страны-союзники, которые закажут в Южной Корее системы Chunmoo. Ожидается, что в эксплуатации артиллерийских и ракетных войск Польши будут до 290 пусковых установок.

Важно! K239 Chunmoo – южнокорейская система многоствольных ракетных установок. Она разработана для нанесения быстрых артиллерийских ударов на большие расстояния. Устанавливается система на мобильные платформы грузовиков, поэтому может быстро менять свою позицию после запуска.

Что известно о ракетах CGR-080? CGR-080 – это высокоточные 239-миллиметровые ракеты, предназначены для использования в системе многоствольных ракетных установок K239 Chunmoo, которая в версии для Польши называется Homar-K. Эти ракеты имеют дальность полета до 80 км и боевую часть весом 90 кг. По своей сути, они являются аналогом GMLRS к системе HIMARS. Ракеты оснащены спутниковой и инерциальной навигацией для наведения на цель.

