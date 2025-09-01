Какие дроны выпускает польская компания?

Производство дронов развернули в начале 2025 года на одном из предприятий Украины. Это украинская компания, действующая с конца 2010-х годов и входящая в состав WB Group, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз компании.

О запуске производства FlyEye в Украине сразу не объявили в целях безопасности. Однако после визита на завод временного поверенного в делах Республики Польша Пйотра Лукасевича информацию обнародовали.

Петр Лукасевич с дроном FlyEye / WB Group

Первые дроны FlyEye в Украине появились еще с 2015 года. Украинские военные использовали их во время операций на Донбассе и продолжают применять сейчас.

Вооруженные силы Украины являются одними из крупнейших пользователей беспилотной системы FlyEye. Эту платформу они многократно испытали даже в самых сложных условиях высокоинтенсивного конфликта. Система является одной из наиболее активно применяемых на фронте, и одновременно отмечается одной из самых высоких живучестей во время выполнения миссий,

– отмечают в компании.

Важно! Польский FlyEye – один из немногих дронов западного производства, который официально приняли на вооружение Вооруженных сил Украины, отмечают в компании.

Что известно о FlyEye?

Разведывательный беспилотник FlyEye был разработан в 2010 году. Его вес составляет 11 килограммов.

Дрон может преодолевать расстояние до 50 километров от оператора и находиться в небе около 2-3 часов.

При этом его можно легко перенести в двух рюкзаках.

Работает БПЛА на электродвигателе, большинство операций выполняются с помощью автопилота.

Имеет дневную и тепловую камеры для наблюдения.

Для взлета и посадки не требуется специальное оборудование, такое как катапульты или сетки. Планер стартует почти вертикально с руки и автоматически приземляется в ограниченном пространстве, обеспечивая дополнительную защиту модуля,

– говорят в компании.

Какие еще дроны изготавливают в Украине?