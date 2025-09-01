Какие дроны выпускает польская компания?
Производство дронов развернули в начале 2025 года на одном из предприятий Украины. Это украинская компания, действующая с конца 2010-х годов и входящая в состав WB Group, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз компании.
О запуске производства FlyEye в Украине сразу не объявили в целях безопасности. Однако после визита на завод временного поверенного в делах Республики Польша Пйотра Лукасевича информацию обнародовали.
Петр Лукасевич с дроном FlyEye / WB Group
Первые дроны FlyEye в Украине появились еще с 2015 года. Украинские военные использовали их во время операций на Донбассе и продолжают применять сейчас.
Вооруженные силы Украины являются одними из крупнейших пользователей беспилотной системы FlyEye. Эту платформу они многократно испытали даже в самых сложных условиях высокоинтенсивного конфликта. Система является одной из наиболее активно применяемых на фронте, и одновременно отмечается одной из самых высоких живучестей во время выполнения миссий,
– отмечают в компании.
Важно! Польский FlyEye – один из немногих дронов западного производства, который официально приняли на вооружение Вооруженных сил Украины, отмечают в компании.
Что известно о FlyEye?
Разведывательный беспилотник FlyEye был разработан в 2010 году. Его вес составляет 11 килограммов.
- Дрон может преодолевать расстояние до 50 километров от оператора и находиться в небе около 2-3 часов.
- При этом его можно легко перенести в двух рюкзаках.
- Работает БПЛА на электродвигателе, большинство операций выполняются с помощью автопилота.
- Имеет дневную и тепловую камеры для наблюдения.
Для взлета и посадки не требуется специальное оборудование, такое как катапульты или сетки. Планер стартует почти вертикально с руки и автоматически приземляется в ограниченном пространстве, обеспечивая дополнительную защиту модуля,
– говорят в компании.
Какие еще дроны изготавливают в Украине?
- Немецкая компания Quantum Systems также запустила производство своих беспилотников в Украине. Она имеет сеть секретных заводов по всей Украине, которую расширяет во время войны. Украинцы делятся с немцами своим опытом.
- Также Украина усиливает сотрудничество с Канадой по выпуску БПЛА. Премьер Марк Карни во время визита в Киев на День Независимости заявил, что производство беспилотников уже начинается и в Канаде, и в Украине.
- Вместе с тем Украина активно развивает собственное производство дронов. В частности, компания General Cherry, которую основали волонтеры в начале войны, сначала производила около 100 дронов в месяц. Сегодня она увеличила мощности до 1000 в месяц.