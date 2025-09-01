Які дрони випускає польська компанія?

Виробництво дронів розгорнули на початку 2025 року на одному з підприємств України. Це українська компанія, що діє з кінця 2010-х років і входить до складу WB Group, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз компанії.

Про запуск виробництва FlyEye в Україні одразу не оголосили задля безпеки. Однак після візиту на завод тимчасового повіреного у справах Республіки Польща Пйотра Лукасєвіча інформацію оприлюднили.

Пйотр Лукасєвіч із дроном FlyEye / WB Group

Перші дрони FlyEye в Україні з'явилися ще з 2015 року. Українські військові використовували їх під час операцій на Донбасі й продовжують застосовувати зараз.

Збройні сили України є одними з найбільших користувачів безпілотної системи FlyEye. Цю платформу вони багаторазово випробували навіть у найскладніших умовах високоінтенсивного конфлікту. Система є однією з найбільш активно застосовуваних на фронті, і водночас відзначається однією з найвищих живучостей під час виконання місій,

– зазначають в компанії.

Важливо! Польський FlyEye – один з небагатьох дронів західного виробництва, який офіційно прийняли на озброєння Збройних сил України, зазначають в компанії.

Що відомо про FlyEye?

Розвідувальний безпілотник FlyEye був розроблений у 2010 році. Його вага складає 11 кілограмів.

Дрон може долати відстань до 50 кілометрів від оператора і знаходитися в небі близько 2-3 годин.

При цьому його можна легко перенести у двох рюкзаках.

Працює БПЛА на електродвигуні, більшість операцій виконуються за допомогою автопілота.

Має денну та теплову камери для спостереження.

Для злету та посадки не потрібне спеціальне обладнання, таке як катапульти чи сітки. Планер стартує майже вертикально з руки та автоматично приземляється в обмеженому просторі, забезпечуючи додатковий захист модуля,

– говорять в компанії.

