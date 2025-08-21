Україна має потенціал значно збільшити виробництво безпілотників. Відповідну заяву президент Зеленський зробив під час інтерв'ю з журналістами, передає 24 Канал.

Актуально Були успішні випробування, – Зеленський розповів про ракетну програму "Фламінго"

Що відомо про виробництво дронів в Росії та Україні?

Володимир Зеленський розповів про серйозну проблему у сфері виробництва безпілотників.

За його словами, російські війська значно збільшили використання дронів, тоді як Україна через брак фінансових ресурсів не змогла наростити власне виробництво у відповідь. Він повідомив, що співвідношення сил на головних напрямках погіршилося, зважаючи на показники за попередній місяць.

Сьогодні на основних напрямках 1,1 до 1 на нашу користь, але ми не можемо це порівняти з тим, що було місяць тому – 1,4 до 1,

– зазначив президент.

Він також додав, що реальні виробничі можливості України дозволяють досягти значно кращих результатів – від 2,5 – 3 до 1 при належному фінансуванні. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів активніше долучатися до розв'язання цього питання.

Україна веде переговори з союзниками, щоб забезпечити все необхідне для посилення оборонних спроможностей, зокрема у сфері виробництва безпілотників.

Яка ситуація з виробництвом українських безпілотників?