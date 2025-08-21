Украина имеет потенциал значительно увеличить производство беспилотников. Соответствующее заявление президент Зеленский сделал во время интервью с журналистами, передает 24 Канал.
Актуально Были успешные испытания, – Зеленский рассказал о ракетной программе "Фламинго"
Что известно о производстве дронов в России и Украине?
Владимир Зеленский рассказал о серьезной проблеме в сфере производства беспилотников.
По его словам, российские войска значительно увеличили использование дронов, тогда как Украина из-за нехватки финансовых ресурсов не смогла нарастить собственное производство в ответ. Он сообщил, что соотношение сил на главных направлениях ухудшилось, учитывая показатели за предыдущий месяц.
Сегодня на основных направлениях 1,1 к 1 в нашу пользу, но мы не можем это сравнить с тем, что было месяц назад – 1,4 к 1,
– отметил президент.
Он также добавил, что реальные производственные возможности Украины позволяют достичь значительно лучших результатов – от 2,5 – 3 к 1 при надлежащем финансировании. Владимир Зеленский призвал международных партнеров активнее участвовать в решении этого вопроса.
Украина ведет переговоры с союзниками, чтобы обеспечить все необходимое для усиления оборонных возможностей, в частности в сфере производства беспилотников.
Какова ситуация с производством украинских беспилотников?
- Сообщалось, что производство украинских дронов различных типов продолжает расти. За год оно увеличилось на рекордные 900%. В то же время эксперты отмечают необходимость активного применения новейших технологий для успешных долгосрочных решений.
- Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отмечал, что украинские дальнобойные дроны успешно наносят удары по логистике, командных пунктах, военно-промышленному комплексу противника в глубоком тылу России.