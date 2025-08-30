Виробник дронів Quantum Systems розширює діяльність в Україні та водночас зміцнює співпрацю зі своїми заводами в Німеччині, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

Дивіться також ЗМІ пишуть, що виробника ракет "Фламінго" підозрюють в обмані: у НАБУ відреагували

Що відомо про таємні заводи дронів в Україні?

Розвідувальні дрони Vector від Quantum були серед перших, які компанія передала Україні як гуманітарну допомогу в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Протягом наступних трьох років Quantum Systems відкрила підприємства по всій охопленій війною Україні – на додачу до вже наявних виробничих і логістичних потужностей у Німеччині, США та Австралії.

Присутність в Україні є критичною для будь-якого виробника військових дронів.

Уся розробка у сфері дронів іде саме з Донбасу, а не з Кремнієвої долини,

– зазначив Маттіас Лена, директор Quantum з розвитку бізнесу та урядових зв’язків.

Хоча НАТО формує стандарти для військової техніки, швидкі інновації потребують випробувань у реальних фронтових умовах України.

Прикладом є нова вдосконалена розвідувальна модель дрона Vector з технологією штучного інтелекту, яка не лише "бачить", а й «чує» ворога завдяки акустичному сенсору WASP.

Сенсор дозволяє пілотам дронів виявляти артилерію та іншу зброю на великій відстані за звуком.

За словами Олександра Бережного, керівного директора Quantum Systems Ukraine, зараз компанія тестує новий дрон разом із ракетними та артилерійськими підрозділами, щоб визначити дальність, точність і технічні параметри. Після випробувань ЗСУ могли б прийняти цей безпілотник на озброєння.

Інші виробники дронів теж намагаються налагодити подібну співпрацю, намагаючись зацікавити західні фірми у спільному виробництві перевіреної на фронті техніки.

Уряд України намагається спростити бюрократію, подолати корупцію у закупівлях і полегшити укладання таких угод. Нова система закупівель DotChain Defense, запроваджена цього року, дозволяє виробникам швидше постачати техніку на фронт, продаючи її прямо військовим частинам, а не через повільну централізовану процедуру.

Окрім бюрократії, є й реальна загроза з боку Росії, яка атакує військові заводи.

Тому компанії, такі як Quantum, знижують ризики, розподіляючи виробництво по Україні та співпрацюючи зі своїми заводами в безпечних європейських країнах.

Завдяки цьому Quantum Systems змогла збільшити випуск із 40 до 80 дронів на місяць на своїх секретних об'єктах в Україні. Німецькі заводи виробляють 120 на місяць.

Останні новини про виробництво дронів в Україні