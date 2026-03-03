Про роботу зі знищення ворожих цілей та зафіксовані влучання повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, сили протиповітряної оборони змогли знешкодити 127 з 136 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Близько 80 із запущених БпЛА становили "Шахеди".
Безпілотники летіли з різних напрямків:
- Курськ;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Гвардійське, що на ТОТ АР Крим.
Водночас зафіксовано влучання 5 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА,
– наголосили у Повітряних силах.
До слова, радник міністра оборони з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що росіянам не вдалося створити уніфіковану MESH-мережу модемів для всіх безпілотників, які він застосовує у війні проти України. Попри спільного виробника та однакові частоти, малі БпЛА залишаються несумісними з іншими типами дронів.
Де гриміли вибухи останнім часом?
У ніч проти 3 березня Одещина опинилася під ударом російських дронів-камікадзе. Внаслідок атаки зазнали ушкоджень об'єкти портової інфраструктури та транспортної галузі.
Зокрема, постраждав склад для зберігання сухих вантажів, було пошкоджено контейнери на території логістичних майданчиків, а в адміністративних приміщеннях повилітали шибки.
Уранці 3 березня вибухи пролунали й у Миколаєві, туди рухалася швидкісна ціль.
А напередодні, 2 березня, гучно було також у Києві та на території області. Тоді сили протиповітряної оборони відпрацьовували по російських безпілотниках.