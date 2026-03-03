Про роботу зі знищення ворожих цілей та зафіксовані влучання повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, сили протиповітряної оборони змогли знешкодити 127 з 136 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Близько 80 із запущених БпЛА становили "Шахеди".

Безпілотники летіли з різних напрямків:

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське, що на ТОТ АР Крим.

Водночас зафіксовано влучання 5 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА,

– наголосили у Повітряних силах.

До слова, радник міністра оборони з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що росіянам не вдалося створити уніфіковану MESH-мережу модемів для всіх безпілотників, які він застосовує у війні проти України. Попри спільного виробника та однакові частоти, малі БпЛА залишаються несумісними з іншими типами дронів.

