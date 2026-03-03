О работе по уничтожению вражеских целей и зафиксированных попаданиях сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 127 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Около 80 из запущенных БпЛА составляли "Шахеды".
Беспилотники летели по разным направлениям:
- Курск;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское, что на ТОТ АР Крым.
В то же время зафиксировано попадание 5 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА,
– отметили в Воздушных силах.
Кстати, советник министра обороны по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что россиянам не удалось создать унифицированную MESH-сеть модемов для всех беспилотников, которые он применяет в войне против Украины. Несмотря на совместного производителя и одинаковые частоты, малые БПЛА остаются несовместимыми с другими типами дронов.
Где гремели взрывы в последнее время?
В ночь на 3 марта Одесская область оказалась под ударом дронов-камикадзе. В результате атаки получили повреждения объекты портовой инфраструктуры и транспортной отрасли.
В частности, пострадал склад для хранения сухих грузов, были повреждены контейнеры на территории логистических площадок, а в административных помещениях вылетели стекла.
Утром 3 марта взрывы прогремели и в Николаеве, туда двигалась скоростная цель.
А накануне, 2 марта, было громко также в Киеве и на территории области. Тогда силы противовоздушной обороны отрабатывали по российским беспилотникам.