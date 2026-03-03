Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

В результате удара беспилотниками в регионе пострадала портовая и транспортная инфраструктура. В частности был поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры. Также вражеские дроны выбили окна в административных зданиях.

Кипер заметил, что возгорание на месте происшествия не зафиксировано. Пострадавших также, к счастью, нет.

Для устранения последствий атаки уже работают специальные службы и коммунальные предприятия. Правоохранители документируют повреждения и фиксируют очередные военные преступления страны-агрессора.

