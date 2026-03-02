Кривой Рог находился под массированной атакой дронов. О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Какие последствия атаки на город?
По словам председателя ОВА, в Кривом Роге атаковано предприятие. Зафиксировали повреждения. Он рассказал, что на месте удара возникли пожары, которые пожарные уже ликвидируют. К счастью, пострадавших нет.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что ночью город оказался под массированной атакой "Шахедов". По меньшей мере пять дронов атаковали объекты инфраструктуры.
Воздушные силы также сообщали о движении вражеских БПЛА с 2:54 ночи. Группы дронов двигались в сторону Кривого Рога и нанесли удар.
Что недавно попало под удар россиян?
Утром 1 марта российские беспилотники атаковали Харьков. В результате удара в общежитии в Шевченковском районе вспыхнул пожар. Дрон также попал в парк в Салтовском районе, повредив окружающие здания, но без пострадавших.
В этот же день под массированную атаку дронов попала Одесса. По данным главы Одесской МВА Сергея Лысака, обошлось без разрушений и пострадавших.
Также, в последний день зимы, 28 февраля, российская армия атаковала Днепропетровскую область с воздуха. Прозвучали взрывы в Днепре. В одном из районов города возник пожар, но, предварительно, никто не пострадал.