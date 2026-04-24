Об этом сообщил председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул.
К теме Россия атаковала предприятие в Кривом Роге: есть погибшие
Какие последствия атаки на Кривой Рог ночью 24 апреля?
Александр Вилкул рассказал, что ночью враг провел атаку "Шахедами" на объект инфраструктуры.
Травмы получили двое мужчин: 19 лет (осколочное ранение плеча, состояние среднее) и 38 лет (акубаротравма, будет лечиться амбулаторно). Врачи оказывают им всю необходимую помощь,
– написал председатель Совета обороны города Кривого Рога.
В городе, как отметил Вилкул, все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме. В Криворожском районе обстрелов не было.
Куда еще враг бил в Днепропетровской области в последние дни?
Российские войска 23 апреля атаковали железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога. Были повреждения вокзала, в результате атаки, к счастью, никто не пострадал.
В ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе, попав в жилую многоэтажку. В результате этого погибли три человека, а десять получили ранения.
Утром 22 апреля в результате российской атаки в Днепре возникло несколько пожаров. В городе были повреждения, но пострадавших – не было.