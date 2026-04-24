Об этом сообщил председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул.

Какие последствия атаки на Кривой Рог ночью 24 апреля?

Александр Вилкул рассказал, что ночью враг провел атаку "Шахедами" на объект инфраструктуры.

Травмы получили двое мужчин: 19 лет (осколочное ранение плеча, состояние среднее) и 38 лет (акубаротравма, будет лечиться амбулаторно). Врачи оказывают им всю необходимую помощь,

– написал председатель Совета обороны города Кривого Рога.

В городе, как отметил Вилкул, все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме. В Криворожском районе обстрелов не было.

