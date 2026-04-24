Про це повідомив голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

До теми Росія атакувала підприємство в Кривому Розі: є загиблі

Які наслідки атаки на Кривий Ріг уночі 24 квітня?

Олександр Вілкул розповів, що вночі ворог провів атаку "Шахедами" на об'єкт інфраструктури.

Травм зазнали двоє чоловіків: 19 років (осколкове поранення плеча, стан середній) та 38 років (акубаротравма, буде лікуватися амбулаторно). Лікарі надають їм всю необхідну допомогу,

– написав голова Ради оборони міста Кривого Рогу.

У місті, як зазначив Вілкул, усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі. У Криворізькому районі обстрілів не було.

Куди ще ворог бив у Дніпропетровській області останніми днями?