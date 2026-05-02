Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Що відомо про атаку?

У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, російські війська атакують місто дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинився один із об'єктів інфраструктури.

Наразі деталі щодо наслідків атаки уточнюються. Інформації про постраждалих чи масштаби руйнувань поки що немає.