Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Что известно об атаке?
В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги. По предварительной информации, российские войска атакуют город дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказался один из объектов инфраструктуры.
Пока детали относительно последствий атаки уточняются. Информации о пострадавших или масштабах разрушений пока нет.