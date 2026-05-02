Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно об атаке?

В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги. По предварительной информации, российские войска атакуют город дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказался один из объектов инфраструктуры.

Пока детали относительно последствий атаки уточняются. Информации о пострадавших или масштабах разрушений пока нет.