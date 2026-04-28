Также, к сожалению, погиб один человек. О последствиях обстрела проинформировал председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно об атаке на Кривой Рог?

Отмечается, что россияне в течение ночи и утра обстреливали город ударными БпЛА. Из-за этого повреждения получил объект инфраструктуры.

Впоследствии Вилкул сообщил о новом ударе по инфраструктуре и добавил, что в результате атаки есть жертва, еще один человек – ранен.

При этом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в Кривом Роге продолжают работать.

Тем временем оккупанты избивали и по другим районам Днепропетровщины. Под прицелом оказались:

Никополь;

Марганецкая община;

Мировское общество;

Покровская община;

Красногригорьевская община.

В результате обстрела один человек получил ранения. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка.