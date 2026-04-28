Також, на жаль, загинув один чоловік. Про наслідки обстрілу поінформував голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Що відомо про атаку на Кривий Ріг?
Зазначається, що росіяни протягом ночі й ранку обстрілювали місто ударними БпЛА. Через це пошкодження зазнав об'єкт інфраструктури.
Згодом Вілкул повідомив про новий удар по інфраструктурі й додав, що внаслідок атаки є жертва, ще один чоловік – поранений.
При цьому всі служби, комунальний транспорт, лікарні й соціальні установи у Кривому Розі продовжують працювати.
Тим часом окупанти били й по інших районах Дніпропетровщини. Під прицілом опинилися:
- Нікополь;
- Марганецька громада;
- Мирівська громада;
- Покровська громада;
- Червоногригорівська громада.
Унаслідок обстрілу один чоловік отримав поранення. Пошкоджені приватні будинки та господарська споруда.