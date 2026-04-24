Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер зауважив 24 Каналу, що потрібно тиснути на Росію економічно та завдавати втрат ворогу на фронті. Це змусить Кремль погодитися на припинення вогню.

Як потрібно тиснути на Росію?

Курт Волкер підкреслив, що Путін поставив собі за мету відновити російську імперію. Він хоче просувати свої наративи. Якщо він ухвалить рішення про припинення вогню та закінчить війну проти України, це призведе до нових проблем у російському суспільстві.

"Але я думаю, що потрібно максимально тиснути на фінанси Росії та продовжувати військовий тиск, щоб вони втрачали особовий склад щомісяця. Якщо це буде залишатися протягом розумного періоду часу, то він побачить, що вже пройшов свою вищу точку та рухається вниз. Думаю, це змусить його погодитися на припинення вогню на нинішніх умовах", – вважає колишній спецпредставник США по Україні.

Цікаво, що виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло сказав, що змусить Росію до поступок. За його словами, тиснути на Росію можна лише через силу, що можуть зробити ЗСУ. Важливими є тил та виробники зброї.

