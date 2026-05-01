Загорелась кровля площадью 100 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. Об этом начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил в своих соцсетях. Сейчас воздушная тревога в области закончилась.

Коваль сообщил, что еще одно здание в Ровенской области пострадало в результате воздушной атаки. У многоквартирного дома в Дубне выбило окна. Кроме того, по предварительной информации, пострадали 3 авто и гражданская инфраструктура.

Также стало известно о 5 раненых, 4 из которых находятся в больнице.