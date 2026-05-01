Какие области находятся под угрозой, где уже объявили воздушную тревогу и что известно о российской атаке – читайте в материале 24 Канала.

Где сейчас движутся "Шахеды"?

21:09, 1 мая

БпЛА в направлении Кривого Рога с юго-востока.

20:41, 1 мая

БпЛА на Харьков с севера.

19:42, 1 мая

БпЛА на Сумы с северо-запада.

19:38, 1 мая

Сумская область:

  • БпЛА мимо Кролевец курсом на юго-запад;
  • БпЛА на Путивль с юга.
18:56, 1 мая

БпЛА на Чернигов.

18:17, 1 мая

Скоростной БпЛА на Чернигов.

18:06, 1 мая

  • БпЛА на севере Полтавщины, курс на населенный пункт Ромодан.
  • БпЛА с востока Сумщины, курс на Харьковщину.