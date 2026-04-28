Що відомо про наслідки атаки по Кривому Рогу для "АрселорМіттал Кривий Ріг"?

У компанії повідомили, що ще восьмеро співробітників постраждали – трьох із них довелося доправити до лікарні, пише "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Підприємство заявляє, що підтримає родину загиблого, а також усіх поранених працівників, яким зараз потрібна допомога.

У компанії також наголосили: удари по цивільній інфраструктурі мають прямі наслідки для звичайних людей – гинуть і травмуються не військові, а працівники підприємств, мешканці міст, колеги й друзі.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

Зазначається, що росіяни протягом ночі й ранку обстрілювали місто ударними БпЛА. Через це пошкодження зазнав об'єкт інфраструктури.

За уточненою інформацією від очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, загинув 40-річний чоловік. Ще п'ятеро чоловіків – 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень.

Повторна атака "Шахедів" по інфраструктурному об'єкту відбулася близько 10:30. Вілкул повідомив про ще одного пораненого – 52-річного чоловіка. При цьому всі служби, комунальний транспорт, лікарні й соціальні установи у Кривому Розі продовжують працювати.

Тим часом окупанти били й по інших районах Дніпропетровщини. Під прицілом опинилися:

Нікополь;

Марганецька громада;

Мирівська громада;

Покровська громада;

Червоногригорівська громада.

Унаслідок обстрілу один чоловік зазнав поранення. Пошкоджені приватні будинки та господарська споруда.

Чи можна зупинити війну вже найближчим часом?

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що головне завдання України зараз – нарощувати потенціал сили оборони.

а словами президента, Україна має найсильніші позиції на полі бою завдяки контрнаступальним діям та ударам. Зеленський закликав європейців посилити політичний тиск на Росію для дипломатичного розв’язання конфлікту. Водночас очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення Луганської області.

Нам потрібна інформаційна гігієна, щоб ми могли розділяти суть результатів бойових дій від російських вкидів. Російські пропагандисти вже багато разів брали Куп’янськ, не раз оголошували про захоплення Луганщини, але все це не відповідає дійсності,

– сказав Романенко.

Військовий експерт наголосив, що Герасимова неодноразово знімали з посади та повертали назад. Путін використовує його риторику, яку підхоплюють Z-блогери, показуючи далеко не те, що відбувається насправді.

Тому Україні треба об’єктивно показувати громадянам стан справ – досягнення і недоліки Сил оборони, щоб шукати шляхи їх подолання й відстоювати інтереси держави.

