За словами міського голови Олександра Вілкула, українські захисники успішно збили БпЛА.
Дивіться також Росіяни обстріляли дронами стадіон і дитячу футбольну школу у Полтаві
Що відомо про атаку?
У Кривому Розі увечері 31 березня місцеві жителі почули вибухи. За попередньою інформацією, йдеться про збиття ворожих безпілотників.
За словами мера, ворог намагався атакувати об’єкти критичної інфраструктури міста. Внаслідок атаки виникла пожежа, а частина інфраструктури зазнала пошкоджень.
Попередньо повідомляється, що обійшлося без постраждалих.
Місцева влада закликала мешканців зберігати спокій та перебувати в укриттях. Загроза повторних ударів по місту лишається високою.
Які ще міста перебувають під загрозою?
Українські міста продовжують перебувати під загрозою атак з боку російських військ. 31 березня Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ударних безпілотників у напрямку Херсона, Золотоноші на Черкащині, Болграда та Татарбунар. Також повідомляється про пуски крилатих авіаційних засобів у Запорізькій області та активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Міські адміністрації закликають мешканців дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях під час сигналів тривоги. Українські захисники продовжують контролювати повітряний простір і нейтралізовувати загрози для цивільного населення.