Українські міста продовжують перебувати під загрозою атак з боку російських військ. 31 березня Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ударних безпілотників у напрямку Херсона, Золотоноші на Черкащині, Болграда та Татарбунар. Також повідомляється про пуски крилатих авіаційних засобів у Запорізькій області та активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.