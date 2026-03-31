По словам городского головы Александра Вилкула, украинские защитники успешно сбили БпЛА.

Смотрите также Россияне обстреляли дронами стадион и детскую футбольную школу в Полтаве

Что известно об атаке?

В Кривом Роге вечером 31 марта местные жители услышали взрывы. По предварительной информации, речь идет о сбивании вражеских беспилотников.

По словам мэра, враг пытался атаковать объекты критической инфраструктуры города. В результате атаки возник пожар, а часть инфраструктуры получила повреждения.

Предварительно сообщается, что обошлось без пострадавших.

Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Угроза повторных ударов по городу остается высокой.

Какие еще города находятся под угрозой?

  • Украинские города продолжают находиться под угрозой атак со стороны российских войск. 31 марта Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность ударных беспилотников в направлении Кривого Рога, Херсона, Золотоноши Черкасской области, Болграда и Татарбунар. Также сообщается о пусках крылатых авиационных средств в Запорожской области и активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

  • Городские администрации призывают жителей соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях во время сигналов тревоги. Украинские защитники продолжают контролировать воздушное пространство и нейтрализовать угрозы для гражданского населения.