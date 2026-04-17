Ексспівробітник СБУ Іван Ступак озвучив 24 Каналу думку, що окупантів не хвилює точність безпілотників. Адже також окупанти роблять ставку на удари по цивільних об'єктах.

На що ворог робить ставку?

Іван Ступак зазначив, що Росія постійно виготовляє своє озброєння. За різними даними, росіяни мають можливість на місяць виготовляти 60 ракет "Іскандер". Однак на це впливають різні фактори. Зокрема, наскільки в Росії є імпортозаміщення всередині.

У березні 2026 року Україна вдарила по ворожому заводу "Кремній Ел" у Брянську, який є одним з монополістів з виготовлення мікроелектроніки для військових потреб, для ППО, "Іскандерів" і так далі.

Крім того, через ситуацію на Близькому Сході невідомо, що буде з постачаннями військових товарів Росії від Ірану. Те, що було накопичено, рано чи пізно закінчиться.

Приблизно у червні 2026 року буде відомо, чи є у російських окупантів проблема з комплектуючими. Однак кількість ракет в атаках все-таки дещо зменшилась.

Зараз ракет було 40. Я не скажу, що це дріб'язок. На жаль, ми маємо загиблих, поранених, зруйновану інфраструктуру. Але у два з половиною рази кількість впала. Вони компенсують дронами, яких є багато. Вони розширюють "Єлабугу", виробництво, модернізують їх. Тому бачимо, що акцент змінюється на дрони,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

Загарбників навіть не хвилює точність БпЛА. Адже їм байдуже, куди вони влучать: у військовий чи цивільний об’єкт. Крім того, ворог і так робить акцент на ударах по цивільних. Зокрема, це обстріли Харкова, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Полтави, Сум та інших міст та регіонів.

