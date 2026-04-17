Упродовж ночі на Дніпропетровщині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.
Які наслідки атаки на Дніпро?
О 05:45 Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА на Дніпро з південно-західного напрямку.
Після 06:00 у Дніпрі пролунали вибухи.
Пізніше глава ОВА Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Станом на 06:30 вогнеборці її локалізували.
Російським ударом пошкоджене транспортне підприємство. Попередньо, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що у ніч проти 16 квітня ворог здійснив чергову масовану атаку на Україну, запустивши понад 703 дрони і ракети. У кількох містах є загиблі, зокрема Києві, Одесі та Дніпрі.
Так, у Дніпрі загинули 5 людей: троє жінок і двоє чоловіків. Ще майже три десятки людей постраждали.
У місті пошкоджено об'єкти інфраструктури, адміністративну будівлю, навчальний заклад, багатоповерхові та приватні будинки, хоспіс, гуртожиток коледжу, гаражі та транспортні засоби.
Куди ще били росіяни 16 – 17 квітня?
Уночі 17 квітня ворог атакував критичні об'єкти Чернігова. На місці ударів виникли пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 6 тисяч абонентів міста Чернігів.
Увечері 16 квітня окупанти обстріляли Запоріжжя. Одна людина загинула. Щонайменше 8 постраждали.
У Києві внаслідок комбінованої атаки загинули 4 людини. Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка – у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.
60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. Наразі 30 осіб госпіталізовані до закладів лікування де їм надається медична допомога.
Загалом у Києві пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ.