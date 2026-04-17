Упродовж ночі на Дніпропетровщині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Які наслідки атаки на Дніпро?

О 05:45 Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА на Дніпро з південно-західного напрямку.

Після 06:00 у Дніпрі пролунали вибухи.

Пізніше глава ОВА Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Станом на 06:30 вогнеборці її локалізували.

Російським ударом пошкоджене транспортне підприємство. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 квітня ворог здійснив чергову масовану атаку на Україну, запустивши понад 703 дрони і ракети. У кількох містах є загиблі, зокрема Києві, Одесі та Дніпрі.

Так, у Дніпрі загинули 5 людей: троє жінок і двоє чоловіків. Ще майже три десятки людей постраждали.

У місті пошкоджено об'єкти інфраструктури, адміністративну будівлю, навчальний заклад, багатоповерхові та приватні будинки, хоспіс, гуртожиток коледжу, гаражі та транспортні засоби.

Куди ще били росіяни 16 – 17 квітня?