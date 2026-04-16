Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що Росія продовжує по-різному атакувати Україну, аби уразити якнайбільше цілей. Цього разу ворог використав велику кількість різного озброєння упродовж всієї доби.

Чому Росія все частіше атакує вдень?

За словами Ткачука, фактично упродовж доби ворог завдав два великих масованих удари. Спершу вони застосували значну кількість крилатих ракет. А вже згодом били балістикою. Все це супроводжувалися значною кількістю безпілотників.

Сили оборони України ефективно працюють проти російських дронів та крилатих ракет. З балістичними можуть бути проблеми через нестачу засобів до ЗРК Patriot.

Зверніть увагу! Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські екіпажі з Patriot надзвичайно ефективно працюють. Але є питання із забезпеченням ракет.

Як наголосив військовий, Росія все частіше атакує Україну саме вдень. Вони це роблять саме з трьох причин. Насамперед росіяни хочуть ще більше тероризувати мирне населення та тиснути на нього.

Зима вже пройшла, опалювальний сезон закінчився. І зараз цим не покошмариш цивільне населення. Тому окупанти атакують "Шахедами" саме вдень, коли люди працюють. Паралельно ворог хоче заморозити роботу багатьох підприємств, аби це вплинуло на економіку,

– розповів Ткачук.

Окрім цього, росіяни, ймовірно, накопичили значну кількість безпілотників, які зараз використовують. Не варто відкидати, що вони могли б вийти на 1000 безпілотників на добу, однак їм не вистачає інфраструктури, аби запустити їх одночасно. Зокрема тут посилено працюють Сили оборони України, які атакують місця запуску російських БпЛА.

