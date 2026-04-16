Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что Россия продолжает по-разному атаковать Украину, чтобы поразить как можно больше целей. На этот раз враг использовал большое количество различного вооружения в течение всех суток.
Почему Россия все чаще атакует днем?
По словам Ткачука, фактически в течение суток враг нанес два больших массированных удара. Сначала они применили значительное количество крылатых ракет. А уже потом били баллистикой. Все это сопровождалось значительным количеством беспилотников.
Силы обороны Украины эффективно работают против российских дронов и крылатых ракет. С баллистическими могут быть проблемы из-за недостатка средств к ЗРК Patriot.
Обратите внимание! Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские экипажи с Patriot чрезвычайно эффективно работают. Но есть вопросы с обеспечением ракет.
Как отметил военный, Россия все чаще атакует Украину именно днем. Они это делают именно по трем причинам. Прежде всего россияне хотят еще больше терроризировать мирное население и давить на него.
Зима уже прошла, отопительный сезон закончился. И сейчас этим не покошмаришь гражданское население. Поэтому оккупанты атакуют "Шахедами" именно днем, когда люди работают. Параллельно враг хочет заморозить работу многих предприятий, чтобы это повлияло на экономику,
– рассказал Ткачук.
Кроме этого, россияне, вероятно, накопили значительное количество беспилотников, которые сейчас используют. Не стоит исключать, что они могли бы выйти на 1000 беспилотников в сутки, однако им не хватает инфраструктуры, чтобы запустить их одновременно. В частности здесь усиленно работают Силы обороны Украины, которые атакуют места запуска российских БпЛА.
Массированная атака 16 июля: что известно
- В течение суток российские оккупанты запустили аж 703 воздушные цели. Среди них было 19 баллистических ракет "Искандер"/С-440, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Искандер-К" и 659 различных беспилотников. Силы ПВО сбили 667 российских воздушных целей.
- Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что враг применил новую тактику обстрелов Украины. На этот раз они фактически сделали все двумя волнами в течение всех суток.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате российской массированной атаки есть погибшие. Также уже известно о более чем 100 раненых. Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается завершать войну.