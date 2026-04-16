Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что Россия продолжает по-разному атаковать Украину, чтобы поразить как можно больше целей. На этот раз враг использовал большое количество различного вооружения в течение всех суток.

Читайте также Под прицелом были 6 украинских городов: как двигались вражеские цели во время массированной атаки

Почему Россия все чаще атакует днем?

По словам Ткачука, фактически в течение суток враг нанес два больших массированных удара. Сначала они применили значительное количество крылатых ракет. А уже потом били баллистикой. Все это сопровождалось значительным количеством беспилотников.

Силы обороны Украины эффективно работают против российских дронов и крылатых ракет. С баллистическими могут быть проблемы из-за недостатка средств к ЗРК Patriot.

Обратите внимание! Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские экипажи с Patriot чрезвычайно эффективно работают. Но есть вопросы с обеспечением ракет.

Как отметил военный, Россия все чаще атакует Украину именно днем. Они это делают именно по трем причинам. Прежде всего россияне хотят еще больше терроризировать мирное население и давить на него.

Зима уже прошла, отопительный сезон закончился. И сейчас этим не покошмаришь гражданское население. Поэтому оккупанты атакуют "Шахедами" именно днем, когда люди работают. Параллельно враг хочет заморозить работу многих предприятий, чтобы это повлияло на экономику,

– рассказал Ткачук.

Кроме этого, россияне, вероятно, накопили значительное количество беспилотников, которые сейчас используют. Не стоит исключать, что они могли бы выйти на 1000 беспилотников в сутки, однако им не хватает инфраструктуры, чтобы запустить их одновременно. В частности здесь усиленно работают Силы обороны Украины, которые атакуют места запуска российских БпЛА.

Массированная атака 16 июля: что известно