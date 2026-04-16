Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что рассказал Игнат о боекомплекте Patriot в Украине?

Юрий Игнат напомнил, что недавно Воздушные силы показали видео с позиций Patriot, где было видно состояние боекомплекта. Полковник отметил, что на одной из установок оставалось лишь 2 ракеты из 8, что свидетельствует о высокой интенсивности использования систем.

Он также предположил, что этот комплекс мог применяться во время последних атак, поскольку видео было снято накануне. По словам представителя ПС, это еще раз подтверждает острую потребность в дополнительных ракетах для систем Patriot.

Игнат отметил, что украинские военные имеют значительный опыт эксплуатации этих комплексов и готовы делиться им с партнерами. В то же время несмотря на высокий уровень подготовки, защитники вынуждены экономить боеприпасы и использовать их максимально эффективно.

У нас люди подготовлены 24 на 7, не только умеют отражать успешно баллистику, рационально используя ракеты, там не несколько, а пытаются сэкономить, чтобы было на потом,

– пояснил представитель Воздушных сил.

Он добавил, что системы работают даже в сложных условиях, в частности во время сильных морозов. Однако ключевой проблемой остается обеспечение ракетами.

"Вопрос сейчас действительно в ракетах очень серьезный", – подытожил полковник.

Кстати, военный эксперт Павел Нарожный заметил в эфире 24 Канала, что украинские специалисты ЗРК Patriot работают эффективнее американцев. Причиной этого является большая мотивация украинских военных и экономное использование ракет, но не только.

