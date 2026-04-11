Об этом сообщили в The Wall Street Journal.
Что известно о новом соглашении Пентагон?
Контракт Министерства обороны США предусматривает модернизацию и ускорение производства ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE). Сумма сделки составляет более 4,7 миллиардов долларов.
Планируется, что благодаря договоренности производство ракет до 30 июня 2030 года возрастет с 620 до 2 тысяч единиц в год. Также речь идет о предоставлении сопутствующих сервисов: оборудования, программного обеспечения, технического планирования и управления работами.
Издание напомнило, что армия США использует PAC-3 MSE в основной системе перехвата ракет средней и большой дальности. Также это основа ПВО Вашингтона и их союзников.
Поставки этих ракет значительно ограничили с начала противодействия ударами Ирана в регионах Персидского залива.
Предоставляют ли Украине такие ракеты?
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина держит контакт с партнерами для усиления ПВО. В частности, продолжаются поставки ракет для ЗРК Patriot и Киев недавно получил новую партию.
До этого он рассказал, что США и их союзники за первые 4 дня войны в Иране выпустили более 800 ракет из Patriot. По данным Зеленского, это примерно на 200 больше, чем получила Украина за последние три года.
К тому же американцы сбивали ракетами за около 6 миллионов долларов "Шахед" за 70 тысяч долларов.
Украинский лидер предупреждал о возможном уменьшении помощи от США для Украины из-за эскалации на Ближнем Востоке.