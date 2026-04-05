Украина испытывает дефицит ракет, а возможное прекращение поставок их от США усугубит этот кризис. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Associated Press.

Что сказал Зеленский о возможном уменьшении поддержки от США?

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что продолжающаяся война США и Израиля против Ирана может привести к уменьшению военной поддержки Украины со стороны Вашингтона.

По его словам, Украина остро нуждается в дополнительных системах Patriot для перехвата баллистических ракет, а эффективной альтернативы этим установкам пока нет.

Зеленский подчеркнул, что из-за новой войны на Ближнем Востоке Украина уже не находится в центре международного внимания, и это создает риск сокращения помощи даже в рамках существующего пакета.

Ранее украинский лидер заявлял, что даже для того, что получить столь необходимые системы Patriot от стран Ближнего Востока, нужно подтверждение от США. Известно, что несколько государств уже работают над этим.

Обратите внимание! Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала заявил, что возможность уменьшения объемов поставок ракет для Patriot от США вполне реальна. В США обсуждают возможность перенаправления ракет для ПВО Украины на Ближний Восток, поскольку конфликт в Иране затянулся. Для Украины ситуация может стать еще сложнее.

Военная помощь США для Украины: что может измениться?