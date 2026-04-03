Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Суспільне.

Что влияет на передачу ракет в Patriot?

В рамках недавнего визита на Ближний Восток Владимир Зеленский обсуждал с лидерами стран Персидского залива вопрос о поставках ракет для комплексов Patriot, которых не хватает Украине для защиты от атак.

Конечно, мы поднимаем этот вопрос. Он зависит не только от той или иной страны, а также от Соединенных Штатов Америки. Потому что должно быть разрешение даже на перепродажу или на то, что они нам их дадут,

– рассказал он.

По словам президента, уже приняли первые решения с некоторыми странами, сейчас они сотрудничают с США по этому поводу. По его мнению, подобные решения не принимают быстро, однако главное, чтобы на это смотрели "положительно".

В то же время заметим, ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Персидского залива начинают испытывать значительный кризис, ведь они использовали большинство ракет для систем ПВО Patriot на фоне массированных атак Ирана.

Также напомним, что во время недавнего визита в Мадрид Владимир Зеленский получил обещание от Испании передать Украине пять ракет к системам ПВО Patriot, которые будут стоить около 15 миллионов евро.

