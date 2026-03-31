О разногласиях между союзниками по НАТО сообщает Rzeczpospolita.

Почему США ищут ракеты?

Проблемы американской армии заключаются в технологической неподготовленности к современной войне. После нападения на Иран, ракеты PAC-3 от Patriot начали использоваться в массовом масштабе. По данным британского аналитического центра RUSI, за первые 16 дней этой войны американцы и их союзники потратили 1,5 тысячи ракет PAC-3.

Военные использовали эти дорогие ракеты для сбивания иранских беспилотников, которые можно ликвидировать гораздо более дешевыми средствами. После первых дней войны, страны Персидского залива сделали выводы и обратились за помощью к Украине, которая имеет необходимый опыт борьбы с дронами.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный в разговоре 24 Канала рассказал, что в Украине построена такая система, которой нет ни у кого в мире. Для военных США стоимость ракеты ничего не значит. Поэтому они готовы стрелять по одному "Шахеду" двумя-тремя ракетами из Patriot, не считая их, надеясь, что к складу подвезут еще. В ВСУ такого нет. Поэтому наши специалисты по Patriot на голову выше американцев.

Вашингтон же начал искать дополнительное дорогостоящее оружие. Американцы предложили полякам передать вместе с комплексами современные ракеты PAC-3 MSE, которые уже поставлены в Польшу.

Почему Польша отказала?

Польская армия имеет на своем вооружении две батареи системы Patriot, которая содержит 16 пусковых установок. Это устройство, которое позволяет сбивать ракеты или самолеты противника с радиусом действия до 100 километров.

После просьбы польские СМИ терялись в догадках, как будет действовать премьер-министр Дональд Туск, который заявлял, что польских военных в Иране не будет. Однако они считали, что с оружием ситуация могла сложиться иначе, в том числе из-за резкости Трампа в отношении союзников. Однако пресс-секретарь министра национальной обороны Януш Сеймий сказал, что американцы не оказывали давления на польское правительство. А министр обороны Польши отказал США в просьбе.

Наши батареи Patriot и ракеты к ним предназначены для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом вопросе ничего не меняется, и мы никуда не планируем их передислоцировать! Безопасность Польши является абсолютным приоритетом,

– написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Что известно о запасах Patriot в мире?