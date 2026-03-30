Украина тоже в них нуждается, поэтому сейчас ведет переговоры с двумя странами и ищет альтернативы. Об этом президент Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский об антибаллистических системах?
Зеленский отметил, что дефицит PAC-3 в мире, прежде всего и в Украине, никогда не заканчивался.
В месяц производят всего около 60 ракет.
Безусловно, есть важные шаги на территории европейского континента по увеличению производства, но и это увеличение не решит этот вопрос. Все антибаллистические пакеты мы видим куда партнеры направляют – туда, где сегодня очень горячо, прежде всего на Ближний Восток. К сожалению, иногда забывают об Украине,
– сказал украинский президент.
В то же время он выразил благодарность партнерам, которые слышат о потребностях Украины.
Президент рассказал, что во время визита на Ближний Восток этот вопрос поднимался, но деталями он не поделился.
Зеленский подчеркнул, что работа для обеспечения Украины PAC-3 будет продолжаться.
"Если честно, не только Украине, но и миру надо искать альтернативу как можно скорее. Мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность. Когда будет результат, тогда скажу", – добавил он, заметив, что украинскому ОПК надо максимум работать, чтобы иметь собственные антибаллистические системы.
Что ранее Зеленский говорил об этом?
Президент Зеленский на днях рассказал, что некоторые страны Ближнего Востока имеют антибаллистические системы ПВО. Но Украине не удалось заключить с ними соответствующих контрактов о передаче. Они боялись делать такой шаг.
В то же время ранее Зеленский заявлял, что Украина может создать собственную ракету для сбивания российской баллистики. Впрочем, на это нужны лицензии от США. Вопрос обсуждался, но пока результатов нет.