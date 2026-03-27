Об этом рассказал президент Зеленский во время общения с прессой по результатам визита на Ближний Восток.
Что сказал Зеленский?
Владимир Зеленский отметил, что на Ближнем Востоке время от времени происходили удары, но такой дроново-ракетной войны, как сейчас, не было. Это серьезный вызов для региона.
"Сами по себе они системно к массированным атакам не готовы. Хотя я хочу вам сказать, это профессиональные люди, у них большое количество различных антибаллистических систем", – заметил президент.
Речь идет о системах не только американского производства.
Некоторые государства региона имели их, несмотря на это Украине не удалось заключить соответствующих контрактов.
Они очень боялись поставок в Украину,
– отметил Зеленский, добавив, что сейчас в Украине есть системность, которой нет нигде в мире на сегодня.
Может ли Украина создать свою антибаллистику?
Недавно президент Зеленский заявил, что Украина может создать собственную ракету для сбивания российской баллистики, но на это нужны лицензии от США.
Глава государства обсуждал этот вопрос с администрацией США и партнерами, но пока результатов нет.
В то же время он уверен, Украина могла бы очень быстро изготавливать большое количество таких ракет не только себя, но и для всей Европы.