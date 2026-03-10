Об этом он рассказал во время общения с журналистами 10 марта.
Что сказал Зеленский об антибаллистической ракете?
Зеленский рассказал, что вопрос создания антибаллистической ракеты он проговаривал с бывшей и нынешней администрацией США, с производителями, партнерами, чтобы те помогли с руководством НАТО.
Пока что лицензии мы не получили,
– констатировал президент.
В то же время он выразил уверенность, что Украина с той индустрией, которую построили во время войны, с технологиями и украинскими инженерами, могла бы очень быстро производить большое количество ракет. Кроме того, могла бы обеспечить не только себя, но и всю Европу.
Украинское оружие: последние новости
Саудовская оружейная компания хочет купить украинские дроны-перехватчики, чтобы защитить страну от иранских БпЛА. Подписать соглашение могут уже 11 марта.
Тем временем Украина атаковала очередную "жирную" цель в России – завод "Кремний Эл" в Брянске. Атаковали ракеты Storm Shadow, а вот ситуацию на объекте фиксировал украинский дрон.
Кроме того, украинскую ракету FP-7 от Fire Point могут испытать на поле боя по оккупантам. Ее усовершенствованная версия уже скоро будет готова к тестированию.